Yasmin Brunet organiza 'churrasco secreto' com proibição de celulares após BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns competidores já eliminados do BBB 24 terão na mansão de Yasmin Brunet um encontro especial. Segundo Giovanna, a última eliminada do reality, a modelo está organizando um "churrasco secreto" no qual está proibido a entrada de celulares.

"Estou sabendo desse churrasco e eu estarei presente. Estou muito a fim de fofocar com essas meninas. Tive o contato com a Pitel, fiquei muito feliz de vê-la. Gente, estou muito a fim de encontrar muita gente", disse em entrevista ao GShow.

"Estou muito animada e realmente querendo muito esse churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular", reforçou.

Após a sua saída, Giovanna conseguiu atingir a marca de 1 milhão de seguidores. Antes disso, se deparou com a informação de que seu rival na casa, Davi, já havia ultrapassado a marca de 8 milhões de fãs.

Em entrevista ao Mais Você, além de dizer que só quer amizade com MC Bin Laden, Giovanna afirmou que torce contra Davi e Beatriz e deseja que Isabelle leve para casa o prêmio final.