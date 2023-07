Manhã desta terça (4) começa com temperatura de 3,5°C em São Paulo

FOLHAPRESS) - A manhã desta terça-feira (4) começou com baixa temperatura em São Paulo. Os termômetros marcaram 3,5°C, por volta das 6h, em Marsilac. Essa foi a menor temperatura registrada na cidade, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A temperatura média no início desta manhã é 9,8°C na capital. Não há registro de sensação térmica significativa em função da baixa circulação dos ventos.

No decorrer do dia, haverá predomínio de sol entre poucas nuvens com ligeira elevação das temperaturas no período da tarde. Máxima de 21°C e percentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 45%. Será mais um dia sem previsão de chuva.

A capital mantém o estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal desde às 11h45 de sexta(23).

A Defesa Civil paulista emitiu alerta para baixas temperaturas até esta quarta-feira (5) na região metropolitana de São Paulo.

A diminuição da quantidade de nuvens nos próximos dias deve manter as madrugadas mais frias, pelo menos até quinta (6).

A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul, fazendo com que as mínimas variem entre 6°C e 10°C na média do estado, afirma a Defesa Civil.

A menor marca do ano até agora foi constatada na madrugada do dia 17 de junho, com média de 8,5°C -com 4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros, localizada na divisa entre as duas subprefeituras da zona sul.

Leia Também: Amazônia tem junho com mais queimadas em 16 anos