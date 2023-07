Roberto Jefferson não levanta da cama, chora e tem alucinações, diz revista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O ex-deputado Roberto Jefferson está internado há mais de um mês no Rio de Janeiro com problemas graves de saúde, de acordo com laudo médico obtido pela revista Veja.

"Roberto Jefferson não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações", disseram os médicos.

Segundo o laudo, o ex-parlamentar está deprimido, sem apetite e perdeu peso subitamente.

Ex-parlamentar caiu na cela e sofreu traumatismo craniano. Depois da queda, ele está confuso, desmaia e relata ouvir vozes, segundo a equipe da penitenciária.

Defesa de Jefferson pretende citar problemas de saúde para tentar tornar prisão preventiva em domiciliar. Ele está preso desde o ano passado após descumprir as medidas cautelares impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Presidente de honra do PTB é réu por uma série de crimes, incluindo tentativa de homicídio. No ano passado, ele resistiu à prisão e atacou agentes da Polícia Federal com fuzil e granadas.