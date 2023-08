Homens são atacados a tiros após marcarem encontro pela internet; um morreu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de um homem de 25 anos é alvo de investigação da Polícia Civil em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Ele teria ido ao local do crime após marcar um encontro com uma mulher pela internet.

Arlisson Fernandes foi morto a tiros na noite de quarta-feira (16). Um amigo, de 22 anos, também foi atingido pelos disparos, mas conseguiu fugir após pular o muro de uma escola próxima ao local do crime. Imagens de câmeras de segurança da região mostraram a ação dos suspeitos.

De acordo com a investigação, um veículo modelo Mille foi encontrado com as portas abertas e alvejado com diversos tiros. Ao lado do veículo, Arlisson estava caído ao chão, já sem vida. O amigo foi encontrado ferido e encaminhado à Santa Casa de Lagoa Santa.

O carro ocupado pela vítima estava estacionado perto de uma residência, quando um homem se aproxima e dispara contra Arlisson. Em seguida, surge um novo automóvel com ao menos dois homens.

Um dos suspeitos desce e atira novamente contra Arlisson, que cai no chão. Instantes depois, os homens entram no carro e fogem da cena do crime.

Segundo a polícia, após meia hora após o ocorrido, o carro foi abandonado a cerca de um quilômetro do local onde o crime aconteceu.

ENCONTRO MARCADO

À polícia, o amigo da vítima revelou que eles saíram para encontrar uma mulher que Arlisson havia conhecido na internet três dias antes, cujo nome era Ludmilla.

Após trocarem áudios, a mulher convidou a vítima para encontrá-la no endereço onde o crime aconteceu. Acrescentou ainda que ele levasse um amigo para se encontrar com uma amiga dela.

Eles seguiram para o local e esperavam pelas mulheres, quando foram surpreendidos pelos atiradores. O corpo de Arlisson foi encaminhado ao IML de BH, enquanto o homem baleado já foi liberado do hospital.