Corpo de psicóloga desaparecida é achado em carro afundado no Lago Paranoá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de uma psicóloga de 50 anos foi encontrado dentro de um carro afundado no Lago Paranoá (DF) neste sábado (19). Ivana Leda Carvalho era considerada desaparecida desde a terça-feira (15), quando saiu da casa de uma amiga no Lago Norte e foi dirigindo para casa.

O corpo dela foi encontrado dentro do próprio carro, afundado no Lago Paranoá, na tarde do sábado (19), quando um banhista encontrou o veículo.

A morte de Ivana foi comunicada pela família dela e por organizações da qual a psicóloga era voluntária nas redes sociais.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal lamentou a morte de Ivana.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado como morte acidental ou como criminoso, mas não recebeu qualquer posicionamento sobre o assunto até o momento.