Mulher morre durante resgate de helicóptero após corda arrebentar no RS

Uma mulher morreu durante uma operação de resgate no Rio Grande do Sul, na terça-feira (5), quando a corda que a puxava para o helicóptero arrebentou, revelou o governador do Estado, Eduardo leite, ao site O Globo.

Além da mulher, também o militar que a resgatava caiu na água e foi arrastado pela correnteza. Contudo, ele foi salvo e recupera agora do susto no hospital.

"Um dos nossos socorristas, um policial da nossa Brigada Militar, resgatava uma senhora sobre o rio Taquari, quando, ao se aproximar da aeronave, o cabo partiu. Os dois caíram no rio. A senhora perdeu a vida. O policial foi socorrido e transportado para o hospital, com ferimentos mas sem risco de vida", disse o governador, aproveitando para lamentar o incidente.

Vale lembrar que o ciclone extratropical que atingiu o sul do Brasil já matou 31 pessoas desde segunda-feira. Cinco mil já tiveram de deixar as suas casas e os danos já estão a ser avaliados em vários milhões de euros.