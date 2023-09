Estudante é roubado e esfaqueado no parque Belém, na zona leste de São Paulo

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 16 anos foi esfaqueado durante um roubo dentro do Parque Estadual do Belém Manoel Pitta, na zona leste de São Paulo, na tarde de quarta-feira (13).

Ele foi atingido no abdômen e no dedo indicador da mão direita. Socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi levado ao hospital do Tatuapé e passaria por cirurgia.

Segundo a namorada da vítima, uma garota de 16 anos, eles caminhavam pelo parque durante o intervalo de uma das aulas na escola em que estudam, na mesma região, quando um homem os abordou e anunciou o roubo.

O adolescente não quis entregar o celular, momento em que o criminoso o atingiu com golpes de faca. O ladrão fugiu na sequência.

O celular do rapaz foi levado pelo bandido. A namorada do estudante não se feriu.

A perícia foi acionada e o caso, registrado no 30° DP (Tatuapé) como tentativa de latrocínio. Policiais civis do 81° DP (Belém), área em que ocorreu o crime, investigam o caso.

Em nota, o Centro Paula Souza (CPS) declarou que, de acordo com a Etec em que o estudante está matriculado, o aluno não esteve na unidade no dia para assistir às aulas.

A direção foi chamada por um segurança do parque e acionou o Samu para prestar atendimento.

De acordo com o comunicado, foi a primeira vez que houve registro de casos de violência no entorno da escola, que recebe a Ronda Escolar da Polícia Militar diariamente.

Procurada, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística lamentou o ocorrido. A pasta disse ter prestado todo o suporte ao jovem até a chegada do socorro.

Leia Também: Morre menina de 3 anos baleada em ação da PRF no RJ