Criança de 7 anos cai de apartamento no sétimo andar e sobrevive em PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de sete anos sobreviveu ao cair do sétimo andar de um prédio no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A queda ocorreu no início da manhã desta terça-feira (3), por volta das 6h50.

A criança foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Restauração, na região central do Recife. Segundo a unidade de saúde, a situação da vítima é "estável".

O pai da criança disse que ela não teve fraturas e que está consciente. Declaração foi dada em entrevista à TV Jornal, afiliada do SBT. "Ela está bem, lúcida e falando", contou.

Ele esclareceu que a criança ficou sozinha em casa após a mãe sair para comprar pão em frente ao condomínio, onde vivem as duas. "Um vizinho ligou para ela e contou que uma criança havia caído", explicou.

A criança teria ido até a varanda do apartamento e cortado uma parte da tela de proteção. "Ela diz que não se lembra de nada", contou o pai.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco não informou se o caso será investigado.