Francês de 20 anos é preso suspeito de furtar R$ 23 mil em joias no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem francês, de 20 anos, foi preso no sábado (14), suspeito de furtar três joias avaliadas em R$ 23 mil de uma joalheria em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Equipes da PM (Polícia Militar) faziam um patrulhamento de rotina quando foram acionadas por uma vendedora da loja. Ela disse aos policiais que começou a suspeitar da atitude do rapaz e os agentes ficaram em frente à joalheria, aguardando qualquer movimentação, segundo apurou a TV Globo.

O suspeito foi preso enquanto tentava fugir da joalheria. Com ele, foram encontradas três joias (um colar e duas pulseiras), avaliadas em R$ 23 mil segundo informações da polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado por furto no 12° DP de Copacabana, para onde foi levado por agentes da Operação Segurança Presente.

A polícia não informou se o suspeito era turista ou um cidadão francês morando no Rio de Janeiro. Também não há detalhes se o jovem continua preso ou foi liberado após prestar depoimento. O UOL entrou em contato com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e também com a Operação Segurança Presente, em busca de mais informações sobre o caso, mas até o momento, não houve resposta aos questionamentos.