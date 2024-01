Modelo leva soco de síndico e fica com buraco no rosto

Uma estudante universitária de 24 anos foi agredida pelo síndico do prédio onde mora, na madrugada deste domingo (14), em Teresina, no Piauí. A vítima, Mariana Lopes de Meneses, foi ao apartamento do síndico, acompanhada do companheiro, Alexandre Vieira, para relatar que havia sentido cheiro forte de gás de cozinha no apartamento acima do deles.

Ao atender a porta, o síndico, que não teve a identidade revelada, teria reclamado do horário e agredido o casal com palavrões. Durante a briga, ele desferiu um soco no rosto de Mariana, causando um buraco de 3 cm na face esquerda.

O casal desceu até a portaria do prédio e acionou a Polícia Militar. Os policiais foram até o local, mas o síndico não foi encontrado.

Mariana foi encaminhada a um hospital particular de Teresina, onde passou por suturas. Ela trabalha como modelo para salões de beleza e lojas de roupas.

"Quando a gente chegou lá, ele me agrediu, me deu um murro na cara. Sendo que eu não falei nada que ferisse a honra dele ou os direitos dele. Eu fiquei quieta, calma", disse Mariana em um vídeo gravado após a agressão.

A Polícia Civil do Piauí investiga o caso.

