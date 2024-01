Corpo é encontrado no Rio em meio a buscas por 2 desaparecidos após chuvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio encontrou nesta terça-feira (16) o corpo de um homem na zona norte da capital fluminense.

O corpo da vítima foi encontrado no rio Meriti, no bairro Coelho Neto. Segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível dizer que o homem tenha sido vítima das chuvas que atingiram o estado neste final de semana.

O Corpo de Bombeiros afirma que exames de identificação serão realizados pelo IML. O UOL entrou em contato com o instituto. Em caso de manifestação esse texto será atualizado.

CHUVA DEIXOU 12 MORTOS E 2 DESAPARECIDOS

Cláudio Castro confirmou nesta segunda (15) a morte de mais uma pessoa em decorrência das chuvas. O governador não disse qual o gênero ou o local da 12ª morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são oito homens e quatro mulheres.

Duas pessoas estão desaparecidas. A Defesa Civil do Rio confirmou nesta terça o desaparecimento de um homem no morro do Chapadão, na periferia da capital fluminense. Ele tem 49 anos e foi identificado como Jackson Pinheiro da Silva. A outra pessoa desaparecida é Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, que desapareceu em Belford Roxo, quando o veículo em que ela estava foi arrastado pelo rio Botas.