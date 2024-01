Mulher embriagada assume controle de ônibus e bate em quatro táxis; veja

Uma mulher de 43 anos foi detida na noite de terça-feira (17) após assumir o controle de um ônibus e bater em quatro táxis em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus havia deixado o veículo com a chave na ignição para entregar um relatório ao responsável pela rota. A mulher, identificada como Erika Samara Custodio, aproveitou o momento para entrar no ônibus.

A mulher estaria embriagada. Ao tentar arrancar, ela bateu em quatro táxis que estavam estacionados no local.

Erika foi detida e acusada de roubo, de condução sob influência de álcool e de condução sem habilitação legal.

Ainda não há informações sobre a fiança que será arbitrada para a liberação da mulher.

