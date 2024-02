Jogador de futebol morre e namorada fica ferida após carro ser destruído

O jogador de futebol, Glaudo Alves, 28 anos morreu após seu carro ser atingido por um caminhão na rodovia GO-139, em Marzagão, região Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a namorada de Glaudo Alves foi retirada das ferragens, socorrida e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

O acidente aconteceu na noite do último sábado, 3, na estrada entre os municípios de Corumbaíba, onde Glaudo morava, e Marzagão. Testemunhas relataram aos bombeiros que um caminhão, ao tentar desviar da traseira do outro carro, invadiu a pista contrária e atingiu o carro que o atleta dirigia

Os bombeiros prestaram os primeiros-socorros no local e o motorista do caminhão, assim como do carro que seguia à frente, não se feriu. Já Glaudo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A namorada do jogador foi socorrida com vida e levada à UPA. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Morador de Corumbaíba, Glaudo Alves atuava como lateral pelo time de futebol amador Companhia do Espeto (CIA) desde 2017. Em 2015, teve passagem pela base do Clube Recreativo e Atlético Catalano (Crac). Nas redes sociais, o CIA prestou homenagens a Glaudo.

