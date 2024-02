Avião faz pouso de emergência com uma roda a menos em Guarulhos

Um Airbus A319 da Latam com destino a Congonhas, em São Paulo, precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta terça-feira (6) após perder uma das rodas de aterrissagem.

A aeronave, que decolou do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, pousou em Cumbica sem a roda do lado esquerdo por volta das 13h22. Imagens de canais especializados em aviação mostram o momento do pouso.

Rota alterada e medidas de segurança:

De acordo com a Latam, o pouso em Guarulhos foi necessário para "manutenção corretiva da aeronave". A companhia aérea afirma que está prestando assistência aos passageiros e que "adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança".

Sistemas de monitoramento de voo indicam que o avião percorreu cerca de 90 km a mais do que o usual antes de pousar, incluindo uma volta em torno da pista de Guarulhos. A velocidade e altitude da aeronave durante o trajeto também estavam fora do padrão.

Leia Também: EUA: Mãe e duas crianças brasileiras morrem em acidente; pai está na UTI