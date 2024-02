Rodízio em SP fica suspenso no Carnaval, e transporte tem esquema especial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos estará suspenso em São Paulo de segunda-feira (12) à Quarta-Feira de Cinzas (14), em razão do Carnaval, e volta a vigorar na quinta (15), de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas na terça (13) para demais veículos. Já a zona máxima de restrição aos fretados estará liberada na segunda e na terça. O rodízio e a zona máxima de restrição à circulação de caminhões seguem vigentes.

A frota do sistema de transporte público municipal terá funcionamento normal na segunda, com 10.982 ônibus em circulação. Na terça, a operação será equivalente à de sábado, com 6.753 veículos, e na quarta estarão em operação 10.973 ônibus.

No domingo (11), os passageiros terão o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar entre a 0h e as 23h59 sem pagamento de tarifa. É necessário usar o Bilhete Único para passar pelas catracas, mas quem estiver sem o cartão terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem, segundo a prefeitura.

METRÔ, CPTM e EMTU

As empresas vinculadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão alteração na programação para suprir a demanda do Carnaval.

Nesta sexta (9) e no sábado (10), para atender passageiros com destino ao sambódromo do Anhembi, em Santana (zona norte), as estações Palmeiras-Barra Funda e Portuguesa-Tietê ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô operam apenas para transferência e desembarque.

Já na segunda e na terça, a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta a operação será normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional e se necessário, haverá aumento de frota.

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda com a mesma programação dos sábados e, na terça, com o esquema dos domingos. Na Quarta-Feira de Cinzas, o funcionamento será o mesmo de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.

MINHOCÃO E RUAS ABERTAS

O Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão, estará fechado para carros neste final de semana, das 7h às 21h45.

O programa Ruas Abertas não funcionará neste domingo, portanto a avenida Paulista e ruas da Liberdade estarão abertas para a circulação de veículos.

VEJA O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO

Serviço - Segunda (12) - Terça (13) - Quarta (14)

- Mercados e sacolões - veja os horários no link: - Esquema especial

- Subprefeituras - Fechadas - Fechadas - A partir do meio-dia

- AMAs - Abertas - Abertas - Abertas

- UBSs - Abertas - Abertas - A partir do meio-dia

- Procon-SP - Fechado - Fechado - A partir do meio-dia

- Hospitais veterinários públicos - Abertos - Fechados - Abertos

- Bancos - Fechados - Fechados - A partir do meio-dia

- Shoppings - Horários especiais - Horários especiais - Horários especiais

- Centros Esportivos - Abertos - Abertos - Abertos

- Poupatempo - Fechado - Fechado - A partir do meio-dia

- Correios - Fechados - Fechados - A partir do meio-dia

- Bom Prato - Aberto - Aberto - Aberto