Homem é preso ao tentar beijar policial militar em bloco de Carnaval em BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos foi preso na madrugada deste sábado (10) em Belo Horizonte (MG), suspeito de importunação sexual ao tentar beijar uma policial militar durante um bloco de Carnaval.

A soldado, de 31 anos, estava atendendo uma reclamação de uma vendedora que acusava o suspeito de consumir uma garrafa d'água e não pagar pelo produto. De acordo com a ambulante, o homem também teria tentado beijá-la à força.

O caso ocorreu durante o Bloco Fúnebre, na Praça da Bandeira, região centro-sul da capital mineira. As informações são da Polícia Militar.

Ao ser abordado pela policial e um companheiro que fazia a patrulha, o suspeito projetou o corpo em direção à agente da PM, tentando beijá-la na boca. A soldado, então, se protegeu com uma cotovelada, impedindo a ação, segundo a PM.

O suspeito tentou fugir, mas foi derrubado e algemado pelos policiais.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado à 3ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Tanto a soldado quanto a ambulante não acompanharam o registro da ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, "as diligências necessárias foram realizadas" e a corporação "instaurou inquérito para completa elucidação do caso".

