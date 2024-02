Atriz morre atropelada após parar o carro para trocar o pneu

A modelo e atriz Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, 22 anos, faleceu ao ser atropelada no acostamento da GO-217 enquanto retornava de Caldas Novas para Goiânia. A vítima, acompanhada por duas amigas, parou às margens da rodovia para resolver um problema na roda do carro. Durante o procedimento, foi atingida por outro veículo que fugiu do local.

Apesar da intervenção do Samu, Kamylla não sobreviveu. O veículo envolvido está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. A Polícia Científica realizou perícia no local, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Morrinhos.

O enterro de Kamylla foi realizado nesta quarta-feira no cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Nas redes sociais, Kamylla se identificava como Mila Maria. Além de modelo, ela também era atriz.

