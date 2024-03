Piloto gaúcho morre em queda de avião na Venezuela

Cristian Seganfredo Auler, natural de Sertão no Rio Grande do Sul, faleceu em um acidente aéreo na Venezuela no dia 10 de março.

Auler, de 42 anos, pilotava um monomotor na região de San Fernando de Apure, a 400 km de Caracas. O copiloto também morreu no acidente. Não havia outros ocupantes na aeronave.

Morador de Passo Fundo, Auler era piloto desde 2018 e atuava principalmente com aeronaves de pequeno porte para transporte de passageiros e táxi aéreo no Mato Grosso.

A família do piloto foi informada do acidente na terça-feira (12) e, desde então, tenta o traslado do corpo para o Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores afirma que "tem conhecimento do caso e presta assistência consular aos familiares do nacional brasileiro". A Embaixada do Brasil em Caracas presta orientações gerais e cuida da documentação, como o atestado consular de óbito. No entanto, o traslado do corpo é de decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos.

Auler deixa o pai, a mãe, duas filhas e a cunhada. O corpo será velado e sepultado em Sertão, em data a ser definida.

