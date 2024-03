Esbarrão em botão do piloto pode ter causado incidente com voo da Latam

Um esbarrão dado por uma comissária no assento do piloto durante o serviço de refeição na cabine pode ter sido a causa do incidente com o voo LA800 da LATAM na última segunda-feira (11). A aeronave teve uma perda brusca de altitude, ferindo cerca de 50 pessoas e obrigando um pouso de emergência na Nova Zelândia.

A informação foi publicada pelo jornal The Wall Street Journal na quinta-feira (14), com base em informações preliminares da investigação. Segundo o jornal, a comissária teria esbarrado em um botão do assento do piloto, que, mesmo protegido por uma tampa, teria sido acionado acidentalmente. O piloto teria sido empurrado para frente, ativando os controles que lançaram o nariz do avião para baixo.

O brasileiro Henrique Cidreira, que estava a bordo do voo LA800, relatou momentos de terror durante o incidente. "Foi aterrorizante. A gente achou que ia morrer mesmo. Foi muito tenso. Nunca passei por isso na vida", disse Cidreira à CNN.

Cidreira conta que a turbulência forte começou logo após ele retornar do banheiro. "Eu tinha acabado de sentar, então ainda estava sem cinto de segurança. De repente, fui jogado duas poltronas para trás. Havia crianças na minha frente que também voaram. Foi uma queda muito brusca do avião", relata.

O designer de interiores afirma ter visto pessoas machucadas dentro do avião. "Quando eu levantei vi pessoas com corte na cabeça, olho roxo, gente com perna quebrada, três comissários se machucaram. Um deles, que estava na cozinha, se machucou muito", conta Cidreira.

Dois comissários teriam ajudado os passageiros feridos, improvisando talas com os cintos de segurança, segundo Cidreira. Ao pousar, cerca de dez ambulâncias estavam aguardando os passageiros.

Cidreira, que está apenas com algumas marcas roxas nas pernas, aguarda realocação em outro voo para o Chile, com conexão para o Brasil.

Investigação em andamento:

A LATAM classificou o incidente como "técnico", mas a investigação ainda está em andamento para determinar a causa definitiva.

