Passageiros são hospitalizados após incidente com voo da Latam na Oceania

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros e tripulantes de um voo da Latam na Oceania ficaram feridos após a aeronave sofrer um "forte movimento" no meio do voo.

Passageiros "sacudidos": As pessoas se feriram durante o balanço intenso da aeronave, informaram testemunhas ao portal local Stuff. O voo, que saiu de Sydney, pousou em Auckland às 16h26 no horário local (00h26 no horário de Brasília).

Desespero e gritaria. O incidente ocorreu uma hora antes do pouso e causou desespero, informaram testemunhas. "Todo mundo estava gritando. O avião começou a mergulhar de nariz'", narrou um passageiro ao portal Stuff.

Aproximadamente 50 pessoas passaram por triagem ambulatorial após o pouso. A informação foi dada pelo serviço de ambulância Hato Hone St John ao jornal The Guardian.

Das pessoas que estavam na aeronave, 10 precisaram ser hospitalizadas, informou a Latam ao UOL. Sete dessas eram passageiros e três eram tripulantes e nenhuma está em estado grave, disse a companhia.

Incidente foi "evento técnico", diz Latam. Em nota, a companhia aérea informou que a aeronave pousou no horário programado em Auckland após "forte movimentação durante o voo".

Voo remarcado. A aeronave faria apenas uma escala em Auckland e tinha como destino Santiago, no Chile. O voo para o Chile foi suspenso e deve ser realizado nesta terça-feira (12), informou a empresa em nota enviada ao UOL.

"A LATAM está oferecendo alimentação e hospedagem aos passageiros afetados pela suspensão do voo.Latam,", complementa em nota.