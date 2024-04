Clássico relógio de ouro de passageiro do Titanic é leiloado por valor re

Recentemente, um relógio de ouro pertencente ao passageiro mais abastado do Titanic foi leiloado por 1,17 milhão de libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 7,47 milhões. O leilão foi conduzido no Reino Unido pela renomada casa britânica Henry Aldridge & Son, conforme relatado pela AFP.

O lance vitorioso veio de um comprador dos Estados Unidos, ultrapassando a estimativa anterior que variava entre 100.000 e 150.000 libras, aproximadamente de 614 mil a 921 mil reais. Esse feito estabeleceu um novo recorde para um objeto relacionado ao famoso navio que naufragou nas águas do norte do Atlântico, superando a marca anteriormente alcançada em 2013.

O destaque desse leilão não se restringiu ao relógio mencionado, pois, no mesmo evento, um violino foi arrematado por 1,1 milhão de libras, cerca de R$ 5,6 milhões, enquanto o estojo que o acompanhava foi vendido por 360 mil libras, aproximadamente R$ 2,3 milhões.

O relógio em questão, gravado com as iniciais JJA, pertencia ao empresário norte-americano John Jacob Astor, que embarcou no Titanic na noite de 15 de abril de 1912, aos 47 anos de idade. Reconhecido como um dos homens mais ricos da época, com uma fortuna estimada em 87 milhões de dólares, Astor perdeu a vida no navio, após ajudar sua esposa, Madeleine, a entrar em um dos botes salva-vidas.

Uma semana após a tragédia, o corpo de Astor foi recuperado, e entre seus pertences pessoais estava o relógio de bolso, feito em ouro 14 quilates.

"A peça foi completamente restaurada após ser devolvida à família do coronel Astor e passou a ser cuidada por seu filho", afirmou a casa de leilões.





