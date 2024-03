Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá vão a casamento como padrinhos

Condenados pela morte da menina Isabella, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram padrinhos em um casamento na última sexta-feira. O matrimônio aconteceu às 20h no Buffet Espaço Tenorno Parque Mandaqui, Zona Norte de São Paulo. Nardoni cumpre pena de 30 anos em regime semiaberto na Penitenciária de Tremembé pelo assassinato de sua filha de 5 anos em 2008. A criança foi esganada e jogada pela janela do sexto andar, conforme apontaram as investigações e a sentença condenatória.

Alexandre pôde comparecer à festa devido à saída temporária iniciada na quinta-feira, véspera do casamento. Ele retornou à Penitenciária de Tremembé na segunda-feira, assim como outros presos beneficiados. Tanto Nardoni quanto Jatobá, que está em regime aberto, precisaram de autorização judicial específica para comparecer ao casamento, que ocorreu à noite. Segundo as regras da Lei de Execução Penal, eles não poderiam ficar fora de casa entre 20h e 6h, nem consumir bebida alcoólica por determinação da Justiça.

Para convencer a Justiça a liberá-los, os noivos escreveram uma carta convidando o casal para ser padrinho. Na festa, Jatobá, que recentemente fez uma harmonização facial, usou um vestido azul claro, enquanto Nardoni optou por terno, colete e gravata azuis, com camisa branca por dentro. Imagens da cerimônia mostram que Alexandre ganhou peso nos últimos tempos. Apesar da autorização judicial para a presença deles, o Ministério Público havia se manifestado contra. O promotor Mainardi Neto sugeriu instalar uma tornozeleira eletrônica em Anna Jatobá para monitorá-la no regime aberto.

Alexandre Nardoni, atualmente no regime semiaberto, poderá solicitar a progressão para o regime aberto em abril, semelhante ao de sua companheira. A decisão final caberá à Justiça, que incluirá testes psicológicos no processo.



