Homem é preso por suspeita de assassinar jovem com barbeador, no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu no domingo (17) um homem acusado de assassinar uma jovem de 19 anos em Rio das Pedras, na zona oeste, com um aparelho de barbear.

Kaylane Vitória Alves teria sido morta após revelar que esperava um filho do criminoso. Ela foi encontrada com um corte profundo do pescoço.

O acusado foi preso após ser entregue pelo pai à equipe policial que atendia a ocorrência. O caso é investigado na Delegacia de Homicídios da Capital.

O suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional e aguarda audiência de custódia.

