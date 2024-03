Polícia recupera quase 900 joias roubadas e prende 4 suspeitos em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na última terça-feira (26) quatro suspeitos de vender joias roubadas no centro da cidade de São Paulo e em Minas Gerais.

Mais de 890 joias foram apreendidas. Os itens ficaram à disposição das vítimas para reconhecimento. As informações são da Secretaria da Segurança Pública de SP.

Quatro pessoas responsáveis pela venda das joias roubadas foram presas. Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) receberam denúncias e identificaram as lojas que receptavam e vendiam as mercadorias ilícitas.

Outros cinco comerciantes também são investigados. A polícia ainda tenta identificar o envolvimento de outros suspeitos.

A Justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão. Agentes da 4ª Delegacia de Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio) realizaram as buscas nos endereços. O caso foi registrado no Deic, departamento para onde os detidos foram encaminhados.