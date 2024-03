Idosa morre após ser atropelada por ambulância em faixa de pedestre em SC

Uma idosa morreu, esta quarta-feira (27), após ser atropelada por uma ambulância numa faixa de pedestre em Blumenau, Santa Catarina. Agnes Montagna tinha 74 anos e o acidente ocorreu na segunda-feira (25).

De acordo com o 'G1', a mulher foi levada para o Hospital Santa Isabel, onde veio a morrer. O Serviço de Urgência e Emergência (Samu) afirmou que a ambulância envolvida no acidente se encontrava em atendimento de urgência após ser mobilizada para uma ocorrência. A viatura seguia com os sinais luminosos e sonoros ligados.

A família da idosa só soube do acidente durante a madrugada de quarta-feira, quando o neto da vítima deu conta da ausência da mulher. Patrick Montagna percebeu que Agnes não estava em casa e a ligou. A chamada foi atendida por uma equipe do hospital, que deu a notícia do atropelamento.

O Samu já lamentou a morte da mulher e garantiu que está tomando as medidas necessárias para esclarecer as causas e circunstâncias do acidente". O órgão expressou ainda toda a solidariedade à família da vítima e à equipa da ambulância envolvida" no acidente, que está "abalada".

Agnes Montagna é descrita como uma mulher muito ativa, que ainda trabalhava como empregada de limpeza.