SP deve ter fim de semana com sol pela manhã e chuva de tarde e à noite

(FOLHAPRESS) - Apesar da leve queda na temperatura, devido à frente fria que chega nesta quinta-feira (11) a São Paulo, a capital paulista vai ter um final de semana bem dividido, com sol aparecendo entre as nuvens de manhã e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sábado (13) vai iniciar com muitas nuvens, mas com o sol aparecendo gradualmente. Assim, a temperatura mínima deve ser 18°C de madrugada e se elevará até atingir a máxima de 28°C no início da tarde.

Como a umidade do ar ainda está alta e ainda será incrementada pela brisa marítima que chega à Grande São Paulo no fim da tarde, a região deve ter pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. O volume de precipitação não deve ser grande o suficiente para provocar alagamentos.

O cenário previsto para o domingo (14) é praticamente o mesmo, apenas com a diferença que a chuva deve ser mais forte, cerca de 24 mm. Mesmo assim, pode ser que chova em uma região da cidade, mas não em outra.

Em relação às temperaturas, a mínima deve ser de 19°C pela manhã e 26°C no início da tarde, antes da chuva. A sensação de abafamento deve permanecer até a chegada da brisa do mar, que é mais fria.

Nesta quinta-feira (11), São Paulo deve ter muita nebulosidade durante o dia, mas o sol vai aparecer. Os efeitos da frente fria, porém, devem chegar durante a noite, deixando o clima mais ameno. A temperatura nesta quinta terá mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Na sexta, a previsão é de 18°C e 27°C, respectivamente. Nos dois dias não há previsão de chuva, de acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Os dados do CGE mostram que abril acumulou até esta quarta 8,7 mm de chuva, o que equivale a 13,6% dos 63,9 mm esperados para o mês.

