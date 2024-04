Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho ao vivo na Globo

Nesta segunda-feira (29), os influenciadores Viih Tube e Eliezer concederam um entrevista ao Mais Você, da TV Globo, onde revelaram que em breve a família estará maior.

O casal leu mensagem escrita na roupa da filha Lua. "Promovida a irmã mais velha."

Viih Tube continuou e disse: "Tem outro. Já tem até um buchinho aí. A gente estava querendo desde quando a Lua nasceu. Só respeitamos o meu corpo. Demorou [para voltar o corpo após nascimento da filha]. Foi o tempo do corpo mesmo."

Nas redes sociais, a influenciadora contou que está com 12 semanas: "Quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha, mas ainda eram poucas semanas para poder contar pra vocês", revelou no Instagram.

