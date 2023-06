Naldo e Melody conseguem autorização de Chris Brown para versão brasileira de 'Kiss Kiss'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parceria entre Melody e Naldo Benny está dando o que falar nas redes sociais. Novo lançamento dos dois artistas junto a Matheus Alves, a música "Love, Love" reproduz sonoridades de "Kiss Kiss", de Chris Brown. Diferente do que aconteceu com "Assalto Perigoso", desta vez Naldo e Melody foram atrás da autorização do artista norte-americano, cujo nome aparece nos créditos da música nas plataformas de áudio.

"Interpretada por Matheus Alves, Melody, Naldo Benny. Composta por Christopher Maurice Brown [...]", dizem os créditos. Isso faz com que a música não corra o risco de ser retirada das plataformas por plágio.

Melody já esteve envolvida em queixas desse tipo anteriormente. Anitta acusou a adolescente de plagiar a música "Positions", hit de Ariana Grande, em "Assalto Perigoso", espécie de versão não autorizada, com letras em português e em ritmo de pisadinha.

A faixa foi lançada nesta sexta (16) e ganhou clipe dirigido por Ygor de Oliveira. "Eu te dei love, love, love / Tu não quis, quis ,quis / Agora tu sofre baby / Eu quero é curtir", diz trecho que faz referência à música de Chris Brown.

A história fica ainda mais divertida porque há muitos memes na internet sobre Naldo e Chris Brown. O cantor brasileiro sempre afirmou que o norte-americano é um grande amigo seu. Apesar das brincadeiras e piadas envolvendo essa afirmação, o próprio Chris Brown confirmou em 2020 que conhece o brasileiro "há algum tempo".

Internautas adoraram a versão brasileira de "Kiss Kiss", disseram que, com uma letra chiclete e divertida, deve virar um hit.

