Chá de Revelação de Neymar e Bruna Biancardi tem festa luxuosa em Mangaratiba

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Menino ou menina? Neymar e Bruna Biancardi não desistiram do Chá de Revelação do primeiro filho do casal. Após dias tumultuados com a exposição e confirmação da traição por parte do jogador, além da acusação de crime ambiental em uma de suas mansões em Mangaratiba, eles decidiram por uma celebração para descobrir o sexo do bebê que esperam neste sábado (24).

A festa ostentou um luxo que chamou a atenção dos quase 250 convidados. A decoração predominante era um cenário branco com tons pastel. Havia móveis na cor dourada e muitas flores coloridas espalhadas pelo local. Um carrossel gigante e um painel com as letras "N" e "B" se destacavam no jardim

Enquanto Bruna optou por um vestido branco com pedrarias, Neymar escolheu um terno, calça e um tênis de cores claras, sendo que o calçado era cravejado de cristais da grife Off White, vendido na internet por R$ 7,8 mil. Um detalhe interessante é que ele usou uma meia rosa em um pé e azul no outro. Os convidados também vestiram branco.

O cardápio do evento contou com mais de dez opções de entradas, três pratos para o almoço e três para o jantar. Na área reservada para doces, mesa de café e chá, o casal selecionou oito opções para os convidados, que estão hospedados em um hotel com diárias de R$1,4 mil também em Mangaratiba, na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro. Neymar fechou o lugar para a celebração.

