Zé Celso é internado em São Paulo após incêndio em seu apartamento na zona sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois de um incêndio atingir seu apartamento no Paraíso, na zona sul da cidade.

De acordo com pessoas próximas ao artista, o fogo teria começado na noite desta segunda-feira por causa de um problema no aquecedor do imóvel.

Ainda de acordo com amigos que acompanharam o artista até o hospital, ele foi intubado logo que a ambulância chegou ao apartamento e sofreu muitas queimaduras. Zé Celso seria encaminhado à UTI no Hospital das Clínicas no início da tarde desta terça-feira (4).