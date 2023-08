Rafa Vitti estreia em 'Terra e Paixão' e web torce pela união com a personagem de Tata Werneck

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Vitti fez sua estreia em "Terra e Paixão" (Globo) na última quinta-feira (10) com o personagem Hélio, o engenheiro que chega para trabalhar na cooperativa e vai viver romance com Petra (Débora Ozório). Tatá Werneck, sua mulher, também está na novela, e os dois contracenam juntos pela primeira vez.

Nas redes sociais, os internautas pedem -ou melhor, praticamente exigem- que os pais de Clara Maria fiquem juntos, na trama de Walcyr Carrasco. "Tata Werneck é a mulher mais sortuda desse país. Tem o Luigi [Rainer Cadete] e o Enzo [Rafal Gualandy] na novela e, em casa, o Rafa Vitti", brincou o internauta Matheus no Twitter.

O casal não estará no mesmo núcleo, mas a novela deve exibir cena em que os personagens se encontram. Na trama, Petra é casada com Luigi, que vive um affair com Anely (Tata Werneck). Assim, Rafa fica com o par de Cadete na trama, enquanto o colega fica com seu par da realidade. "Não sei se foi de propósito, mas é uma ideia muito boa. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né?", diz Vitti ao F5.

Pais de Clara Maria, que em outubro completa 4 anos, Vitti e Tata contam com a ajuda da família e para conseguirem dar expediente mais ou menos no mesmo horário. "Ela já tem uma rotina própria. Natação e jiu-jítsu de manhã, e à tarde fica na escola. Tenho apoio dos meus sogros, que moram do lado."

O relacionamento com Tata já dura sete anos, mas de tempos em tempos o casal se vê envolvido em boatos de crises. "Especulação sobre a vida do outro sempre existiu. Mas não dou essa importância toda, sabe? Sei que é um universo que não é a vida real. A vida real somos nós, em casa".

Leia Também: William Waack chama Belém de 'meio do mato' e é acusado de preconceito