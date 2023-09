Netflix define data para estreia da 4ª temporada de 'Sex Education'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix definiu para o dia 21 de setembro a estreia da 4ª e última temporada da série de sucesso 'Sex Education', disponível em oito episódios. E a plataforma acaba de divulgar o último trailer.

Conforme a sinopse, depois do fechamento do Colégio Moordale, Otis (Asa Butterfield) e Eric (Ncuti Gatwa) encaram mais um desafio: o primeiro dia no Colégio Cavendish, que representa um choque cultural.

A turma do Moordale se achava mente aberta e moderna, só que no novo colégio tudo muda. Nele, um grupo de alunos é popular pela gentileza. Enquanto isso, Viv (Chinenye Ezeudu) fica empolgada com a abordagem não competitiva do colégio, enquanto Jackson (Kedar Williams-Stirling) não consegue esquecer Cal (Dua Saleh).

Aimee (Aimee Lou Wood) experimenta fazer aulas de arte, e Adam (Connor Swindells) questiona se a educação tradicional realmente é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve (Emma Mackey) realiza seu sonho na renomada Universidade Wallace ao ter aulas com o escritor Thomas Molloy.