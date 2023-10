Taylor Swift empresta mansão para Bradley Cooper e Gigi Hadid se encontrarem, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift abriu as portas de sua mansão em Rhode Island para o ator Bradley Cooper e a modelo Gigi Hadid, que recentemente começaram a sair juntos. A mansão se tornou um refúgio para o casal, em busca de privacidade, para que possam se conhecer melhor. As informações são do jornal Mirror.

Após ter auxiliado Sophia Turner em questões relacionadas ao seu apartamento em Nova York durante o processo de divórcio de Joe Jonas, Taylor se mostrou preocupada com o casal e ofereceu seu casarão. O local conta com oito quartos, oito lareiras e uma piscina nos fundos.

"Taylor é totalmente romântica e adora atuar como cupido para seus amigos. Mesmo que Gigi e Bradley tenham suas próprias propriedades em Nova York, eles queriam um lugar mais privado para passar o tempo se conhecendo, e Taylor ficou muito feliz em ajudar. Ela disse que a porta de sua casa está sempre aberta para eles usarem", afirmou uma fonte ao tabloide inglês.

Gigi e Taylor Swift são amigas desde 2014.

