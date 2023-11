Matthew Perry tem certidão de óbito divulgada, mas sem a causa da morte do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A certidão de óbito de Matthew Perry, astro de "Friends", nos Estados Unidos, foi enfim divulgada, quase duas semanas depois de sua morte. O documento, no entanto, não traz a causa da morte do ator, que tinha 54 anos.

Isso porque a certidão ainda conta com o resultado dos exames toxicológicos, que devem ajudar a determinar a razão da morte de Perry. O ator foi encontrado, no dia 28 de outubro, na banheira de hidromassagem de sua casa, por um assessor, que depois informou os bombeiros de Los Angeles.

A certidão foi divulgada pelo Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles, região onde Perry morreu, às 16h17. Segundo o documento, uma autópsia no corpo do ator foi feita, mas autoridades americanas disseram ao "NBC News" no mês passado que ela é inconclusiva sem o exame toxicológico.

Alçado à fama pelo seu papel como Chandler Bing no seriado, Perry foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, no último dia 3. O local, segundo o site TMZ, é perto de Hollywood Hills e dos estúdios da Warner, onde o grupo filmou a série.

