Richard Franklin, ator de 'Doctor Who', morre aos 87 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator britânico Richard Franklin morreu nesta segunda-feira (25), aos 87 anos. Franklin morreu na manhã de Natal após enfrentar uma "doença crônica". A informação foi confirmada em um comunicado publicado no perfil do ator nas redes sociais.

Ele é mais conhecido pelo papel de Capitão Mike Yates, na série "Doctor Who", nos anos 70. Franklin também atuou nas novelas britânicas "Crossroads" e "Emmerdale". Também interpretou um dos engenheiros da Estrela da Morte no filme "Rogue One: Uma História Star Wars", seu último trabalho, em 2016.

"Infelizmente, Richard morreu enquanto dormia depois de lutar contra uma doença crônica. Estamos profundamente entristecidos com sua morte e vamos lembrar com carinho de sua generosidade, seu espírito criativo e sua fantástica habilidade de contar histórias. Ele também será lembrado por sua longa carreira na televisão e no teatro, onde encantou públicos de todas as idades. Isso dava muita alegria a ele e sabemos que seu legado será duradouro", disse comunicado da família de Richard Franklin.