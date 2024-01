Nicole Kidman diz ter sido avisada que 'nunca teria uma carreira em Hollywood' por ser alta demais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vencedora de um Oscar de Melhor Atriz pelo filme "As Horas", em 2002, e já escalada como protagonista do suspense erótico "Babygirl", da diretora holandesa Halina Reijin e com estreia prevista para o final deste ano, Nicole Kidman teve muitas inseguranças no início da carreira.

Um delas, por exemplo, está relacionada a sua altura. A atriz, que tem 1,80 metro, precisou mentir e dizer que era dois centímetros mais baixa por insegurança.

Nicole contou em entrevista que chegou a ser avisada que "nunca iria conseguir uma carreira de sucesso por ser alta demais". Ela relembrou ter passado por algumas situações que a fizeram se sentir mal com apelidos e comentários despretensiosos: "Me chamaram de girafa e fizeram outras brincadeiras. O que mais ouço é 'nossa, você é muito mais alta do que eu pensei'. Ouço sempre", comentou no podcast Radio Times nesta terça-feira (16).

Ela, que os fãs apontaram uma magreza excessiva em novembro do ano passado, continuou no seu relato quando questionada se no início da carreira alguns diretores ou produtores foram mais diretos nos comentários: " Sim, me disseram: 'Você nunca terá uma carreira em Hollywood. Você é alta demais'".

A atriz disse ainda que perdeu uma oportunidade justamente por conta de sua altura. Ao fazer testes para o musical 'Annie', nos anos de 1980, ela comentou ter se sentido desolada ao descobrir que tinha cinco centímetros a mais que a altura requisitada pela produção. "Foi uma decepção", concluiu.

