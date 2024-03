Atriz de 'Avenida Brasil' e 'Amor Perfeito' é assaltada no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Letícia Isnard, 49, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro. Ela utilizou as redes sociais para desabafar sobre a violência.

Além de roubar o celular de Letícia, o ladrão acessou o HD de seu computador, que estava na casa da atriz, e inutilizou a placa mãe, segundo ela relatou.

"Alô corajosos cariocas", escreveu a atriz. "Arrancaram o celular das minhas mãos, dentro do carro, então se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro e etc., não atendam", alertou.

"Estou bem, não sofri violência física, mas no requinte de crueldade o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a história. Surreal", relatou Letícia.

"Nada importa mais que a vida e a integridade física, mas ficam a marca da violência sofrida, um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais e etc., uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD. Então alerta total: não usem celular nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto. Tá puxado", alertou.

Na rede social, amigos e fãs lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade a Letícia. Os atores Drica Moraes e Mouhamed Harfouch deram apoio à atriz. "Sinto muito, amiga. Feliz que está bem", escreveu Mouhamed. "Tá barra pesada", lamentou Drica.

O papel mais recente de Letícia na TV foi Violeta, de "Amor Perfeito". Ela também fez a série "Filhos da Pátria", da Globoplay, e interpretou Ivana, irmã de Tufão (Murilo Benício) e mulher de Max (Marcello Novaes) em "Avenida Brasil".