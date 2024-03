Beyoncé diz que seu novo disco nasceu de experiência de rejeição no country

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé divulgou nesta terça-feira (19) a capa do seu novo disco "Cowboy Carter", o segundo capítulo de uma coleção que começou com "Renaissance", de 2022.

"Me sinto honrada em ser a primeira mulher negra com a música número um na parada Hot Country Songs [da Billboard]", escreveu ela no Instagram, mencionando "Texas Hold'Em", lançada em fevereiro. "Minha esperança é que daqui a alguns anos se torne irrelevante mencionar a raça de um artista no que se refere a gêneros musicais."

O country é um ritmo dominado por homens brancos nos Estados Unidos.

Na capa do álbum, Beyoncé aparece irreverente montada num cavalo branco e segurando a bandeira americana. Seu figurino, todo branco, com referências às cores da bandeira, inclui bota de chapéu.

"Este álbum nasceu de uma experiência que tive anos atrás, onde ficou muito claro que eu não era bem-vinda. Mas, por causa dessa experiência, mergulhei fundo na história da música country. As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero pela primeira vez me forçaram a superar as limitações que me foram impostas", diz o texto publicado por Beyoncé.

A cantora flertou com a música country em "Daddy Lessons", faixa do disco "Lemonade", de 2016. O "Cowboy Carter", por sua vez, será lançado no dia 29 de março.

