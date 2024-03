Ingressos para shows de Caetano e Bethânia em São Paulo e no Rio esgotam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para shows da turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia em São Paulo e no Rio de Janeiro esgotaram em cerca de uma hora. As entradas começaram a ser vendidas online para o público geral na manhã desta quinta-feira (20) após uma pré-venda caótica restrita a clientes do Banco do Brasil no domingo.

"Mais um dia de humilhação atrás de ingresso para ver Caetano e Bethânia", publicou uma fã no X, o antigo Twitter. "Estou em prantos pois não consegui comprar ingresso", disse outro. As vendas na bilheteria física começaram ao meio-dia.

A produtora Paula Lavigne, casada com Caetano, tentou acalmar os fãs no X. "Calma! Vamos resolver Rio e SP com certeza", escreveu.

A turnê "Caetano e Bethânia" começa no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, na Rioarena, e segue até o dia 14 de dezembro, com o encerramento em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio serão duas apresentações, nos dias 3 e 4 de agosto.

A dupla vai se apresentar também em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, no Mineirão; em Belém, no dia 29 de setembro, no Hangar; em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio; em Brasília, no dia 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha; e em Salvador, no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.