Polícia americana faz busca e apreensão nas casas de P. Diddy, rapper acusado de estupro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia norte-americana executou mandados de busca e apreensão em duas casas que pertencem ao rapper Sean Combs, o P. Diddy, que está sendo investigado por estupro.

As informações são do New York Times. Segundo o jornal, duas casas do cantor, uma em Los Angeles e outra em Miami, foram invadidas por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations) nesta segunda-feira (25).

O artista responde a vários processos por estupro e tráfico sexual. Em nota enviada ao jornal, a polícia informou que "forças locais em Los Angeles e Miami executaram ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em andamento". A assessoria do rapper não comentou o caso.

O canal de TV Fox 11 obteve imagens de agentes armados entrando na casa do rapper em Los Angeles.

P. Diddy, Puff Daddy, ou simplesmente Diddy, tem 54 anos e é considerado um dos principais impulsionadores da cultura hip-hop como produto comercial.

Em novembro de 2023, o rapper foi acusado pela ex-namorada, Cassandra Ventura, de estuprá-la e forçá-la a fazer sexo com outros homens. No mês seguinte, uma mulher acusou Diddy e outros dois homens de terem a estuprado em um estúdio de música em 2003, quando ela tinha 17 anos.

Em fevereiro deste ano, o produtor Rodney Jones acusou o rapper de fazer contato sexual indesejado com ele e de forçá-lo a contratar prostitutas e participar de orgias. Diddy nega todas as acusações.

"Acusações doentias contra mim estão sendo feitas por indivíduos que querem me extorquir. Serei claro: nunca fiz nenhuma das coisas horríveis que estão alegando", disse ele.

