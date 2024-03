Sucesso como Juma em 'Pantanal', Alanis Guillen volta à Globo em próxima novela das nove

(FOLHAPRESS) - Após dois anos de descanso de imagem devido ao grande sucesso como a protagonista Juma no remake de "Pantanal" (2022), a atriz Alanis Guillen acertou sua volta à televisão.

Guillen estará no elenco de "Mania de Você", novela das nove que vai suceder o remake de "Renascer", atualmente no ar no horário nobre da emissora.

Seu papel ainda é mantido sob sigilo, porque há questões burocráticas a serem fechadas com a atriz. Sua personagem terá uma forte carga dramática e terá muito pouco em comum com Juma. Ou melhor, nada a ver com ela. É isso o que se sabe até o momento.

Alanis ficou fora de produções mais recentes após "Pantanal" por opção da Globo, que entendeu que ela estava bastante marcada no imaginário popular como a heroína pantaneira. A atriz tem contrato fixo com a emissora.

Guillen chegou a ser convidada para ser protagonista de "Amor Perfeito" (2023), recente novela das seis, mas optou-se por uma mudança na estratégia. Camila Queiroz ficou com o papel.

"Mania de Você" tem gravações marcadas para começar em maio, e terá no elenco nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Agatha Moreira, Gabz, Chay Suede, Thalita Carauta, entre outros.

A direção será de Carlos Araújo, que foi parceiro de João Emanuel Carneiro em "Todas as Flores" (2022), novela de sucesso no Globoplay e em uma exibição na TV aberta em 2023.

