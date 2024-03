Globo muda papel de Chay Suede e ator vira vilão de próxima novela das nove

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo optou por mudar o personagem de Chay Suede em "Mania de Você", sua próxima novela das nove, que vai substituir o remake de "Renascer", atualmente no ar no horário nobre.

Antes escalado para ser o mocinho da trama, onde faria par com a atriz Gabz, Chay Suede agora será o vilão da trama, o malvado Mavi. Ele fará um jogo duplo com as protagonistas da história para conseguir seus objetivos.

A mudança de papel foi feita pela direção da novela, que enxergou que Chay teria mais potencial como o malvado da trama do que o mocinho. Agora, se procura um outro ator para viver o bom moço do folhetim.

"Mania de Você" está sendo escrita por João Emanuel Carneiro, autor de grandes sucessos como "Avenida Brasil" (2012) e "A Favorita" (2008), em seu retorno à TV aberta após o êxito de "Todas as Flores" (2022) no streaming.

A novela tem gravações marcadas para começar em maio, e terá no elenco nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Agatha Moreira, Gabz, Alanis Guillen, Thalita Carauta, entre outros.

A direção será de Carlos Araújo, que foi parceiro de João Emanuel Carneiro em "Todas as Flores" (2022), novela de sucesso no Globoplay e em uma exibição na TV aberta em 2023.

Leia Também: Claudia Alencar segue internada e sem previsão de alta