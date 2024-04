Na contramão de sua nova política, Globo encaminha renovação do contrato de Taís Araujo

(FOLHAPRESS) - A Globo está com negociações bem avançadas para renovar o contrato da atriz Taís Araujo, considerada uma de suas maiores estrelas atualmente. A conversa é para estabelecer um novo vínculo válido por três anos.

Ou seja, Taís deverá seguir como uma artista exclusiva da Globo até 2027. Internamente, a extensão de contrato já é dada como certa. Faltam apenas detalhes mais burocráticos e questões sobre liberação para outros compromissos. Seu atual acordo se encerra nos próximos meses.

Taís é uma exceção na política atual da Globo, diante da qual atrizes, apresentadores e atores vêm assinando cada vez mais acordos por obra certa, sem longo prazo. A mudança no modelo contratual é causada por uma redução de custos na folha de pagamento.

A atriz também é vista como um talento muito importante pela sua diversidade. Além de atuar em novelas, ela é jurada do The Masked Singer Brasil e atua como apresentadora quando convocada. No ano passado, em parceria com Fabio Porchat, ela comandou o especial Vem Que Tem.

Taís Araujo foi contratada pela Globo em 1997, após se destacar como protagonista da novela "Xica da Silva" (1996), na Rede Manchete (1983-1999). Na líder de audiência, fez produções como "Da Cor do Pecado" (2004), "Cobras e Lagartos" (2006), "Viver a Vida" (2009), "Cheias de Charme" (2012) e "Amor de Mãe" (2019), entre outras.

Como apresentadora na Globo, atuou nos programas Popstar (2018-2019) e, mais recentemente, no especial Falas Femininas, ao lado de Paolla Oliveira.

Procuradas pela Folha de S.Paulo, Globo e a assessoria de Taís Araujo preferiram não comentar as negociações.

