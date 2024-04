Príncipe Harry lamenta perda da conexão com Kate Middleton

O Príncipe Harry expressou remorso por ter se distanciado da Princesa Kate Middleton em nome da lealdade à sua esposa, Meghan Markle. As tensões do caçula do Rei Charles III em relação à perda do relacionamento próximo com a esposa do Príncipe William foram reveladas por Tom Quinn, especialista em Família Real Britânica, em entrevista ao jornal inglês Daily Mirror.

O remorso de Harry foi compartilhado por Quinn poucas semanas após Middleton revelar publicamente seu diagnóstico de câncer. Embora não tenha detalhado a doença, a mãe dos três filhos de William se abriu sobre seu tratamento de quimioterapia em um vídeo nas redes sociais, pedindo privacidade.

Segundo o especialista real, "Harry sente genuinamente a perda da relação calorosa e descomplicada que eles tinham e está dividido entre a lealdade à esposa e o arrependimento pela perda de uma mulher com quem ele era tão próximo".

Quinn também observou: "Perder Kate foi a segunda maior perda de Harry, depois da morte de sua mãe, a Princesa Diana (1961-1997)".

A fonte do Daily Mirror também abordou a dinâmica entre Meghan Markle e Middleton: "Meghan não se sente culpada em relação a Kate, pois acredita que Kate deveria ter sido a pessoa da Família Real a apoiá-la em todas as dificuldades. Meghan entendia que Kate também era uma 'outsider', então não compreendia por que Kate optou por ficar ao lado da realeza em vez de apoiá-la, outra 'estrangeira'".

Quinn acrescentou que Meghan ficou abalada com o diagnóstico de Middleton, mas não acredita que as duas irão fazer as pazes, pois o clima entre elas é hostil.

"Meghan não quer que ninguém pense que ela está tentando fazer as pazes com Kate apenas porque Kate está doente. Ela continua achando que Kate estava errada e deveria pedir desculpas antes que possam reconstruir sua relação."

Atualmente, Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos, em Montecito, Califórnia, com seus dois filhos: Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2 anos.

