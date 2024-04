Kanye West quer abrir produtora de filmes pornográficos, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 46, parece ter um novo rumo profissional eu sua vida. Segundo o site Page Six, ele deverá abrir um estúdio para produzir conteúdo pornográfico em breve.

Conforme a publicação, a produtora receberia o nome de Yezzy Porn. West já teria entrado em contato com um produtor poderoso desse universo para que ele fique à frente do projeto.

Curiosamente, em 2022, após o fim do casamento com Kim Kardashian, 43, o rapper revelou vício em pornografia e que isso teria sido um dos motivos para o rompimento do romance.

"Eu lido com o vício. O Instagram promove isso. Não deixarei isso acontecer com Northy e Chicago", escreveu o músico sobre suas filhas.

No mesmo desabafo, ele ainda criticou Hollywood. "Hollywood é um gigante bordel e a pornografia destruiu minha família", disse.