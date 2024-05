Marcelo Serrado relata crise de pânico em voo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcelo Serrado usou as redes sociais para alertar seus seguidores sobre a importância de procurar ajuda médica quando os primeiros sinais de esgotamento mental aparecerem.

Ele deu como exemplo as crises de ansiedade e pânico que viveu há dois anos, e contou que a situação se repetiu nesta sexta, durante um voo internacional.

O ator disse que o voo era diurno e, assim que a porta do avião se fechou, ele teve "um estalo" de alguma coisa ia acontecer. Ele voava com a família para uma viagem de férias 'depois de muitos anos", mas seus parentes estavam sentados em poltronas mais à frente da aeronave.

Quem o ajudou foi o passageiro na poltrona ao lado. "Tinha um rapaz, Ricardo, de branco, achei que era um sinal até. Ele ficou conversando comigo horas durante o voo. Aquilo me acalmou. Tudo que a gente precisa nesse momento é ter um acolhimento".

Marcelo revelou que teve uma crise de ansiedade e pânico em 2020 e foi medicado durante dois anos. Recentemente, ele contou que usa a Cannabis em seu tratamento.

Além da longa conversa com Ricardo durante o voo, ele lembra que ainda ficou quatro horas consigo mesmo, tomou um remédio e conseguiu se acalmar completamente. "Acho que posso ajudar outras pessoas com isso. Foram horas terríveis. Mas estou bem".

A importância do alerta e do desabafo também foram citados pelo ator. "É muito importante eu falar isso porque eu sei que muita gente passa por isso. Eu tive ontem (sábado) pânico, com burnout por causa de muito trabalho, e síndrome de ansiedade. As três coisas juntas, um combo".

"As pessoas te falam: 'Pô, Marcelo Serrado tem uma carreira, uma vida bacana. Por que você teve isso?' Não escolhe, né? É uma coisa que desperta em você o gatilho e você tem que se tratar, procurar um médico. Eu me tratei e ontem, nesse avião, eu tive um estalo lá dentro", disse.