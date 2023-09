Você não vai acreditar que estas músicas estão fazendo 20 anos - O ano de 2003 foi significativo para a música. Foi quando Beyoncé saiu do Destiny's Child para se tornar uma superstar solo, mesma época em que 50 Cent entrou em cena e Sean Paul trouxe o dancehall para as massas. O garage rock também teve seu renascimento, com sucessos do The White Stripes e do Jet. Sem contar que Evanescence e Linkin Park lançaram canções icônicas naquele ano. Agora, 20 anos depois, ainda curtimos essas músicas - e parece que foi ontem que elas tocavam em todos os lugares. Sem mais delongas, clique e relembre as músicas que completam 20 anos em 2023.

