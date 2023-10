Haja química: Filmes que acabaram casamentos da vida real! - Muitos casais de celebridades se reuniram no set, mas para alguns o preço a pagar foi o fim de seus casamentos anteriores. Hollywood é cheia de histórias de amor, mas a verdade é que algumas delas são muito mais confusas do que imaginamos. Nunca é divertido quando famílias são destruídas em nome do amor, mas às vezes não há outra maneira. Felizmente, muitas dessas histórias também têm um final feliz, onde o casal que deveria estar junto realmente se casa e vive feliz para sempre! Bem, às vezes. Clique na galeria e descubra os filmes que arruinaram casamentos da vida real. Traição sempre traz drama!

© Getty Images/BrunoPress