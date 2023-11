Maior festival de chocolate da América Latina volta à São Paulo

Na maior cidade do Brasil, o maior festival de chocolate da América Latina. São Paulo recebe de 30 de novembro a 3 de dezembro, o Chocolat Festival, no Centro de Eventos São Luiz, ao lado da Avenida Paulista. O Chocolat Festival São Paulo reúne atrações para todos os gostos: degustação, Kids Cooking, Showcooking, palestras e workshops, entre outras atrações. A entrada custa R$ 20, inteira e R$ 10, a meia-entrada.

“O Chocolat Festival chega a São Paulo pela quarta vez. É a 34ª edição do evento desde sua criação em 2009. É muito importante levar o mundo do cacau, a sua cultura e as principais marcas de chocolate de origem, bean to bar e tree to bar do Brasil para o maior centro de consumo do país. São Paulo é o centro dos negócios do Brasil, e o maior evento do setor da América Latina não poderia deixar de realizar a sua edição anual na capital paulista”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival.

Com chefs esculpindo esculturas de chocolate ao vivo, degustação de algumas das principais marcas do país, um kids cooking para as crianças e espaços para discutir temas como harmonização e modelos agroflorestais de produção do cacau, o Chocolat Festival São Paulo são muitos eventos e experiências dentro de um só. Reúne chocólatras, apreciadores de produtos gourmet e profissionais do setor de chocolate e cacau que buscam fazer negócios. Apenas na edição paulistana do ano passado, o festival gerou mais de R$ 15 milhões em negócios.

Nesta edição, haverá o Chocoday, palestras com alguns dos maiores especialistas do mundo na área; o Fórum do Cacau, para falar sobre as novidades da cacauicultura, produção de cacau fino e avanços tecnológicos na área; e showcookings com chefs consagrados. Todas as ações serão comandadas por grandes especialistas de países como Brasil, Portugal, França, Bélgica, Venezuela e Argentina, entre outros.

Além de absolutamente tudo sobre o tema principal, como uma exposição sobre a história do chocolate e o túnel sensorial ‘cabruca’, simulando uma plantação de cacau, o festival traz novas experiências como a harmonização de vinho e chocolate. Na parte da economia, a feira de chocolate terá mais de 150 expositores de várias partes do Brasil e do mundo.

O Chocolat Festival São Paulo abre as suas portas no dia 30 de novembro, às 18h. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h às 22h.