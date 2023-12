Todos os filmes que Brad Pitt QUASE fez! - O nome de Brad Pitt veio à tona pela primeira vez em 1991 depois de aparecer em 'Thelma & Louise'. E ele rapidamente se tornou o assunto do mundo nos anos seguintes! Ele fez fama com filmes como 'Se7en: Os Sete Crimes Capitais' e 'Clube da Luta', mas foi só em 2020 que ele ganhou seu primeiro Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 'Era uma vez em Hollywood'. Todos sabemos que ele é um ator incrível, mas então por que o prêmio demorou tanto? Talvez seus prêmios tenham sido perdidos por causa dos papéis que ele recusou. Alguns, provavelmente, são seus maiores arrependimentos. Afinal, os papéis mais famosos de Johnny Depp, Matt Damon e Keanu Reeves poderiam ter sido interpretados por ele. Mas ele foi inteligente em não associar sua carreira a certos personagens. Confira esta galeria, baseada ena lista do Not Starring, de todos os papéis que Pitt poderia ter estrelado!

© <p>BrunoPress</p>